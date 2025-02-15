Почему приходят дополнительные платежки за газ и как их обжаловать

Некоторые потребители после проверки счетчиков получили доначисления за газ, суммы которых достигают сотен тысяч гривен. Даже незначительные нарушения могут стать основанием для значительного доначисления, но эти решения можно обжаловать.

За что могут начислять большие платежки

Газоснабжающие компании могут выставить такие счета из-за повреждения или отсутствия пломбы, вмешательства в работу счетчика, несанкционированное подключение или долги, передает 24 Канал со ссылкой на GSMinfo.

Читайте также За газ придется платить больше: кто получит третью платежку

Сумма доначислений зависит от объема газа, который считается незаконно использованным. Самый дорогой зафиксированный случай – почти 404 тысяч гривен, которые пришлось заплатить жителю Полтавщины за самовольное подключение газопровода мимо счетчика.

Важно! Если нарушения выявлены в квартирах с газовой плитой, суммы обычно ограничиваются несколькими тысячами гривен, тогда как владельцы домов с газовым отоплением могут получить доначисления на сотни тысяч.

Как не платить доначисления за газ

Некоторые потребители успешно оспаривают дополнительные начисления в суде. Основные причины, по которым суд может отменить требование об уплате:

Неправильно составленный акт о нарушении.

Отсутствие четкого описания нарушения.

Ошибки во время экспертизы счетчика.

Нарушение процедуры видеофиксации проверки.

Например, если в акте не указано конкретного характера нарушения или видеофиксация проверки проведена с нарушениями, суд может признать такие начисления недействительными.

Как обжаловать платежку

Если вам насчитали значительную сумму за газ, придерживайтесь такого алгоритма действий:

Выясните основания начислений – проверьте, почему именно газовая компания выставила дополнительный счет.

Обжалуйте решение – обратитесь к поставщику газа с требованием пересмотреть доначисления.

Обратитесь к юристам – если считаете сумму необоснованной, подготовьте иск в суд.

Не касайтесь пломб на счетчике – даже незначительное повреждение может стать основанием для штрафа.

Важно! Чтобы избежать неприятностей, регулярно проверяйте состояние счетчика и оперативно реагируйте на сообщения от газовой компании.