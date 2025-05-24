Доплаты о которых никто не знает: как пенсионеру дополнительно получать до 2000 гривен ежемесячно
- Украинские пенсионеры могут получать дополнительные доплаты к пенсии, в частности за звание почетного донора, возраст, потребность в уходе, и проживание в зоне радиационного загрязнения.
- Для получения некоторых доплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующими документами, такие как заявления и удостоверения.
Некоторые украинские пенсионеры имеют право на дополнительные выплаты. Какие именно надбавки доступны и как их оформить, читайте далее.
Могут ли пенсионеры получать несколько доплат одновременно
Кроме основной пенсии, украинцам доступны и дополнительные выплаты. В государстве предусмотрено несколько видов таких надбавок, сообщает 24 Канал.
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Доплаты к пенсии для почетных доноров Украины
Пенсионеры, которые имеют звание почетного донора Украины, могут получать ежемесячную надбавку к пенсии. Это касается лиц, которые безвозмездно сдали 40 максимально допустимых доз крови, 60 доз плазмы или 40 доз клеток крови.
Важно! Размер надбавки составляет 10% от прожиточного минимума, то есть в 2025 году это 292 гривны. Чтобы оформить выплату, следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и показать соответствующее удостоверение.
Возрастные надбавки к пенсии
Лица пенсионного возраста также могут рассчитывать на доплаты в зависимости от достигнутого возраста:
- после 70 лет – 300 гривен;
- после 75 лет – 456 гривен;
- после 80 лет – 570 гривен.
Эти доплаты начисляются автоматически, поэтому обращаться в ПФУ отдельно не нужно.
Доплаты за потребность в уходе
Одинокие пенсионеры, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, имеют право на ежемесячную надбавку в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
В 2025 году это составляет 944,4 гривны. Для назначения выплаты нужно подать заявление в Пенсионный фонд и предоставить заключение медико-социальной экспертной комиссии.
Надбавка за проживание в зоне радиационного загрязнения
Пенсионеры, которые постоянно проживают в зонах обязательного или добровольного отселения из-за аварии на ЧАЭС, имеют право на доплату к пенсии в размере 2 361 гривну ежемесячно.
Важно! Обязательным условием является наличие статуса пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.