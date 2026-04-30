Дополнительные деньги для украинцев в 5 областях: где именно и сколько выплатят

Жители пяти украинских областей имеют право на дополнительную финансовую помощь от международных фондов и благотворительных организаций. Выплаты могут быть разными в зависимости от типа помощи. Максимальная сумма – до 11 тысяч гривен.

В каких областях можно получить финансовую помощь?

О том, кто из украинцев может рассчитывать на дополнительные деньги и по каким программам, пишет EnableMe Ukraine.

В разных регионах Украины предусмотрены выплаты по региональным программам поддержки. Важно, что их финансируют благотворительные организации и международные фонды. Для некоторых видов выплата составляет почти 11 тысяч гривен. И это на одного человека.

Такая помощь может существенно повлиять на положение человека. Отмечается, что региональную помощь можно получать вместе с другими государственными выплатами. По состоянию на 2026 год общее количество программ поддержки в Украине – более 20.

Черниговская область

Здесь помощь оказывает международная организация Acted. Речь идет об отдельных общинах области.

В течение 6 месяцев можно получить 10 800 гривен. То есть ежемесячно выплачивают по 1 800 гривен на человека.

Предпочтение предоставляют многодетным семьям; одиноким родителям; беременным женщинам; людям, имеющим инвалидность; людям с хроническими заболеваниями; пожилым людям, в возрасте от 60 лет.

Деньги перечисляют на карточку (IBAN). Также можно получить выплату через Укрпочту, на карту Ощадбанка, ПриватБанка.

Чтобы зарегистрироваться – нужно звонить на номера:

+38 (067) 131 10 02;

+38 (063) 453 57 10;

+38 (095) 285 29 84.

Полтавская область

В регионе можно получить помощь от двух организаций. Одна из них – аренда жилья на срок до 6 месяцев. Программа действует для ВПЛ (если обратились до 30 дней после переезда), людей с инвалидностью и семей с детьми. Такой вид поддержки оплатит "Каритас Полтава".

В частности можно получить единовременную выплату от UNICEF – до 400 долларов для семей с детьми до 18 лет, которые пострадали от обстрела.

Чтобы оформить поддержку – нужно обращаться в органы соцзащиты, местной общины.

Николаевская область

"Каритас Николаев" выплачивает 10 800 гривен для ВПЛ с прифронтовых территорий. А также для людей, которые имеют инвалидность или хронические заболевания.

Обращаться – в будни с 9:30 до 16:30 по адресу Спасская, 60б.

Днепропетровская область

В "Каритас Каменское" можно оформить выплату 10 800 гривен для домохозяйств, где доход на человека – 8 422 гривны. Подать заявку можно через онлайн-форму.

Также можно получить поддержку в Покровской громаде. Благотворительный фонд "Право на защиту" предоставляет 10 800 гривен за 6 месяцев (1 800 гривен на человека ежемесячно). Чтобы получить выплату – обращаться по телефону 0 800 750 104.

Одесская область

Здесь регулярно доступны определенные виды поддержки, но "волнами". Для большинства общин, чтобы оформить поддержку – нужно лично обращаться в ЦНАП, в органы соцзащиты. Варианты программ поддержки:

"Каритас Одесса" – до 10 800 гривен, оплата аренды, гуманитарная помощь;

UNHCR – до 10 800 гривен для ВПЛ;

NRC – многоцелевая помощь;

WFP – выплаты 1 200 – 3 000 гривен ежемесячно;

Красный Крест – единовременная помощь.

Что известно о соцвыплатах от государства для разных областей?

Ранее в сообщении Минсоцполитики отмечалось, что правительство утвердило постановление о распределении средств для поддержки гражданского населения во время войны.

Так, выплату в 6,5 тысячи гривен смогут получить дети с инвалидностью подгруппы А в прифронтовых областях:

Черниговской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Харьковской;

Херсонской;

Николаевской;

Одесской;

Сумской;

Запорожской.

Помощь может быть использована на любые потребности, связанные с подготовкой к зимнему периоду, которые определяет семья, и не ограничивается конкретными видами товаров. Предполагается, что в рамках программы помощь будет предоставлена около 9 тысячам детей,

– объяснял Денис Улютин, министр соцполитики.

Известно, что помощь выплачивают одному из законных представителей ребенка. Средства будут перечислять автоматически на тот счет, на который ранее поступали другие выплаты.

Что еще нужно знать о соцпомощи от государства?

Правительство выделяет средства на поддержку уязвимых категорий и выплачивает им определенные виды денежного обеспечения. Однако в государстве заботятся и о других льготах. Например, для лиц с III группой инвалидности, работающих, есть возможность получить от государства дополнительно: ежегодный отпуск на 2 дня длиннее привычной – 26 дней. Также, как льгота для категории, возможно предоставление по желанию отпуска без сохранения зарплаты – до 30 календарных дней в год.

В то же время пенсионеры имеют право на надбавки к ежемесячным выплатам по возрасту. Получить выплату можно, если он пенсионера от 70 лет. Суммы такой поддержки варьируются от 300 до 570 гривен в месяц.

Также в Украине расширили возможности для получения выплат в 2 600 гривен ежемесячно для тех пенсионеров, которые проживали в радиационно загрязненных зонах после аварии на ЧАЭС. Главное условие – подтверждение факта проживания в соответствующей местности. Однако процесс сейчас упрощают, чтобы пенсионеры могли получать выплаты по решению комиссии, даже когда запись в паспорте о проживании возле Чернобыля не сохранилась.