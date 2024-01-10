Официальный доллар снова немного лезет вверх: курс по состоянию на 10 января
Несколько дней курс доллара рос вверх. На сегодняшний день стоимость выросла на 3 копейки. Евро тоже подорожало на столько же.
Официальный курс 10 января
За данным Нацбанка, официальный курс 10 января достиг 38,22 гривны за доллар. Стоимость выросла на 3 копейки против курса 9 января.
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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,81 гривны, что на 3 копейки больше, чем было вчера.
Каким будет официальный курс доллара и евро 11 января:
- Доллар – 38,19 гривны,
- Евро – 41,80 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 10 января доллар стоит:
- в банках покупка составляет 38,4 гривны, а продажа – 39,30 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,90 гривны, а продажа – 39,50 грн.
- На черном рынке: покупка – 39,25 гривны, а продажа – 39,40 гривны.
Что будет с курсом после задержки международной помощи
В эфире телемарафона гендиректор Advanter Group Андрей Длигач рассказал, что курс не будет сильно колебаться даже при вероятной задержке международной помощи. Все потому, что НБУ накопил достаточное количество резервов.
Мы получаем и переводы наших трудовых мигрантов, которые в прошлом году почти 10 миллиардов долларов были отправлены в Украину.
Интересно, что Длигач отметил, что украинцы, зарабатывающие за границей и присылающие средства, поддерживают экономический сектор Украины.