Военные могут выйти на пенсию досрочно, но при двух условиях
18 марта 2023, 12:01Читати новину українською
Военные и ряд категорий имеют право выйти досрочно на пенсию. Однако в двух условиях: достижение конкретного возраста и наличие нужного страхового стажа.
Кто имеет право на досрочную пенсию
Военнослужащие, начальствующий и рядовой состав органов внутренних дел, полицейские, принимавшие участие в боевых действиях, могут претендовать на досрочную пенсию.
Интересно На карточку или через отделения Укрпочты: как чаще получают пенсии украинцыОднако при достижении 55 лет для мужчин и 50 лет – женщин. Еще одним условием досрочного выхода на пенсию является накопление соответствующего размера страхового стажа: для мужчин – не менее 25 лет, для женщин – не менее 20 лет.
Что нужно, чтобы пойти на досрочную пенсию
Чтобы подать на досрочную пенсию, при достижении определенного возраста и накоплении необходимого размера страхового стажа, необходимо предоставить в Пенсионный фонд следующие документы:
- паспорт,
- документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,
- документы о стаже,
- документы, удостоверяющие особый статус личности, а именно удостоверение участника боевых действий и справка о периоде (периодах) участия в боевых действиях.
Как подать документы, необходимые для назначения пенсии
Заявление о назначении пенсии подается заявителем:
- в сервисный центр Пенсионного фонда Украины лично;
- или может подаваться вместе со сканированными копиями документов, которые соответствуют оригиналам документов и пригодны для восприятия их содержания через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи или электронной системы BankID.