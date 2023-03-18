Военные могут выйти на пенсию досрочно, но при двух условиях

Военные и ряд категорий имеют право выйти досрочно на пенсию. Однако в двух условиях: достижение конкретного возраста и наличие нужного страхового стажа.

Кто имеет право на досрочную пенсию

Военнослужащие, начальствующий и рядовой состав органов внутренних дел, полицейские, принимавшие участие в боевых действиях, могут претендовать на досрочную пенсию.

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Что нужно, чтобы пойти на досрочную пенсию

Однако при достижении 55 лет для мужчин и 50 лет – женщин. Еще одним условием досрочного выхода на пенсию является накопление соответствующего размера страхового стажа: для мужчин – не менее 25 лет, для женщин – не менее 20 лет.

Чтобы подать на досрочную пенсию, при достижении определенного возраста и накоплении необходимого размера страхового стажа, необходимо предоставить в Пенсионный фонд следующие документы:

паспорт,

документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,

документы о стаже,

документы, удостоверяющие особый статус личности, а именно удостоверение участника боевых действий и справка о периоде (периодах) участия в боевых действиях.

Как подать документы, необходимые для назначения пенсии

Заявление о назначении пенсии подается заявителем:

в сервисный центр Пенсионного фонда Украины лично;

или может подаваться вместе со сканированными копиями документов, которые соответствуют оригиналам документов и пригодны для восприятия их содержания через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи или электронной системы BankID.

Военная служба в составе действующей армии в период боевых действий засчитывается в стаж работы на основании справок территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые выдаются в порядке, определяемом Минобороны.