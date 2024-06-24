Новая процедура получения пенсии: выплата денег станет проще
Источник:Тарас Мельничук
Порядок выплаты пенсий и денежной помощи получателям в пределах Украины через Укрпочту был изменен. Об этом сообщил Тарас Мельничук, постоянный представитель Кабмина в Верховной раде.
Какие изменения в выплате пенсии через Укрпочту
Постановлением установлены требования к электронным форматам и наборам данных выплатных и отчетных документов. Изменения позволяют осуществлять выплату и доставку пенсий на основе электронных выплатных списков без необходимости в бумажных документах, если существуют соответствующие технические возможности.
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По данным Пенсионного фонда, в мае в Украине насчитывается 10,210 миллионов пенсионеров. Из них 8,153 миллиона получали пенсии через банковские счета. Таким образом, больше всего украинские пенсионеры выбирают:
- ПриватБанк - 4,760 миллиона человек;
- Ощадбанк - 2,538 миллиона человек;
- Укрпочту – 2,057 миллиона пенсионеров.
Какой сейчас размер пенсии в Украине
- Минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну для пенсионеров без страхового стажа.
- 2 725 гривен получают, которые достигли 65-летнего возраста и не успели приобрести достаточный страховой стаж.
- Максимальная пенсионная выплата в Украине составляет 23 610 гривен.
- Средний размер пенсии в Украине сейчас составляет 5 743,27 гривны.