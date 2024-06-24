Какие изменения в выплате пенсии через Укрпочту

Постановлением установлены требования к электронным форматам и наборам данных выплатных и отчетных документов. Изменения позволяют осуществлять выплату и доставку пенсий на основе электронных выплатных списков без необходимости в бумажных документах, если существуют соответствующие технические возможности.

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По данным Пенсионного фонда, в мае в Украине насчитывается 10,210 миллионов пенсионеров. Из них 8,153 миллиона получали пенсии через банковские счета. Таким образом, больше всего украинские пенсионеры выбирают:

ПриватБанк - 4,760 миллиона человек;

Ощадбанк - 2,538 миллиона человек;

Укрпочту – 2,057 миллиона пенсионеров.

Какой сейчас размер пенсии в Украине

Минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну для пенсионеров без страхового стажа.

для пенсионеров без страхового стажа. 2 725 гривен получают , которые достигли 65-летнего возраста и не успели приобрести достаточный страховой стаж.

получают которые достигли 65-летнего возраста и не успели приобрести достаточный страховой стаж. Максимальная пенсионная выплата в Украине составляет 23 610 гривен .

. Средний размер пенсии в Украине сейчас составляет 5 743,27 гривны.