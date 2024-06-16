Кто может увеличить пенсию на 54%

Такое поощрение предусмотрено для тех, кто выходит на заслуженный отдых позже. Это может сделать каждый украинец, который достиг пенсионного возраста. Таким образом, при "отсроченном" выходе на пенсию выплаты могут вырасти на 54%.

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В Пенсионном фонде объяснили, что при отсрочке назначения пенсии ее размер увеличивается на:

0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста (если отсрочка составляет до 60 месяцев);

0,75% – если человек отсрочил выход на пенсию более чем на 60 месяцев.

Итак, пенсия за год увеличивается на 6%, за два года – на 12%, а за шесть лет – на целых 54%.

Заметьте! Для увеличения пенсии учитываются только полные месяцы стажа.

Как отсрочить пенсию в Украине

О намерении отложить выход на пенсию нужно сообщить Пенсионный фонд Украины до достижения пенсионного возраста, иначе пенсию могут назначить автоматически.

В частности, пенсия по возрасту с отсрочкой назначается после соответствующего обращения пенсионера: