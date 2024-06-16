Хто може збільшити пенсію на 54%

Таке заохочення передбачено для тих, хто виходить на заслужений відпочинок пізніше. Це може зробити кожен українець, який досяг пенсійного віку. Таким чином, за "відстроченого" виходу на пенсію виплати можуть зрости на 54%.

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У Пенсійному фонді пояснили, що при відстроченні призначення пенсії її розмір збільшується на:

0,5% – за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку (якщо відстрочка становить до 60 місяців);

0,75% – якщо людина відстрочила вихід на пенсію на понад 60 місяців.

Отже, пенсія за рік збільшується на 6%, за два роки – на 12%, а за шість років – на цілих 54%.

Зауважте! Для збільшення пенсії враховуються лише повні місяці стажу.

Як відстрочити пенсію в Україні

Про намір відкласти вихід на пенсію потрібно повідомити Пенсійний фонд України до досягнення пенсійного віку, інакше пенсію можуть призначити автоматично.

Зокрема, пенсія за віком із відстрочкою призначається після відповідного звернення пенсіонера: