Які зміни у виплаті пенсії через Укрпошту

Постановою встановлено вимоги до електронних форматів та наборів даних виплатних та звітних документів. Зміни дозволяють здійснювати виплату та доставку пенсій на основі електронних виплатних списків без потреби у паперових документах, якщо існують відповідні технічні можливості.

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За даними Пенсійного фонду, у травні в Україні налічується 10,210 мільйонів пенсіонерів. З них 8,153 мільйона отримували пенсії через банківські рахунки. Таким чином, найбільше українські пенсіонери обирають:

ПриватБанк — 4,760 мільйона осіб;

Ощадбанк — 2,538 мільйона осіб;

Укрпошту – 2,057 мільйона пенсіонерів.

Який зараз розмір пенсії в Україні

Мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню для пенсіонерів без страхового стажу.

для пенсіонерів без страхового стажу. 2 725 гривень отримують , які досягнули 65-річного віку та не встигли набути достатнього страхового стажу.

отримують які досягнули 65-річного віку та не встигли набути достатнього страхового стажу. Максимальна пенсійна виплата в Україні становить 23 610 гривень .

. Середній розмір пенсії в Україні нині становить 5 743,27 гривні.