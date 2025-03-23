Кто из украинцев может получать две пенсии одновременно в 2025 году
- Люди с инвалидностью и лица, которые ухаживают за ними, могут получать две пенсии, если они ухаживают за ребенком с инвалидностью, взрослым лицом с инвалидностью с детства I группы, или одиноким человеком с инвалидностью.
- Лица с инвалидностью с детства и несовершеннолетние могут получать пенсию по потере кормильца и государственную социальную помощь.
В Украине для некоторых лиц предусматривается право на получение двух пенсий. Также иногда украинцы могут получить надбавки к основным выплатам.
Кто может получить две пенсии одновременно
Так две пенсии одновременно могут получить люди с инвалидностью и лица, которые осуществляют уход за лицом с инвалидностью, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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В частности доплаты к пенсии могут начислять, если человек с инвалидностью ухаживает за такими лицами:
- за ребенком с инвалидностью;
- взрослым лицом с инвалидностью с детства I группы;
- одиноким человеком с инвалидностью любой группы.
Обратите внимание! Пенсию по инвалидности назначают в случае потери трудоспособности из-за общего заболевания, при условии наличия необходимого страхового стажа.
Выплаты после потери кормильца
Кроме того, право на получение двух выплат имеют некоторые граждане после потери кормильца. Так лица с инвалидностью с детства и несовершеннолетние лица могут получать одновременно пенсию по потере кормильца и государственную социальную помощь.
Соцпомощь по инвалидности составляет:
- лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность
- лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет - 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Важно! Однако для этого нужно заключение МСЭК о нетрудоспособности.