В Украине появится еЧек: что это такое и когда запустят сервис
- Кабмин принял постановление, регулирующее запуск национального электронного чека в 2026 году – еЧека.
- Сервис добровольный, пока он будет работать в пилотном режиме с выбранными торговыми сетями и банками.
Кабмин принял постановление, урегулировав запуск национального электронного чека – еЧека. Определено порядок функционирования сервиса и правовые условия его внедрения.
Что известно о еЧек в Украине?
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Ведомство осуществляет разработку сервиса в сотрудничестве с Минцифрой и Дией, Минфином, ГНС, Нацбанком, банками и платежными системами.
Запуск еЧека запланирован на 2026 год и будет происходить поэтапно в рамках экспериментального проекта. На первом этапе сервис будет работать в пилотном режиме с отдельными национальными торговыми сетями и банками.
Это часть государственного курса на дерегуляцию, цифровизацию сервисов и уменьшение админнагрузки. Сервис не является обязательным: покупатель может получить бумажный чек, или оба вида одновременно.
По словам министра Алексея Соболева, запуск еЧека – это ответ на изменение экономики и рост онлайн-торговли.
Бумажный чек часто теряют или вообще не выдают, тогда как цифровой всегда под рукой. Для людей это удобное подтверждение покупки, для бизнеса – меньше бумаги и расходов, для государства – прозрачные данные без усиления контроля,
– добавил чиновник.
Справка: еЧек – это электронный чек, который покупатель получает в своем банковском приложении после оплаты картой в магазине или онлайн. Он сохраняется в цифровом формате и всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания.
еЧек является добровольным сервисом и не меняет действующих требований по применению РРО/ПРРО. Он предоставляет доступ к данным о расчетном документе, что хранится в Системе учета данных РРО, и призван ввести современный цифровой стандарт фискального чека, удобный для потребителей, бизнеса и государства.
К слову, речь идет о постановлении Кабмина № 1781 от 30 декабря 2025 года "О реализации экспериментального проекта по внедрению информационной системы "Национальный чек".
Что известно о других изменениях в Украине?
С 1 января 2026 года "Приватбанк" внедряет платную доставку банковских карт. По Украине услуга обойдется в 80 гривен с налогом на добавленную стоимость.
Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% в 2026 году. Кроме того, банки освободят от функций налогового агента в случаях банкротства физических лиц.