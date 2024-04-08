Кто может унаследовать единовременную денежную помощь в случае гибели военнослужащего

Ближайшие родственники военнослужащего могут унаследовать его зарплату, пенсию или другие виды выплат. В частности, можно унаследовать и одноразовую денежную помощь, которая предоставляется в случае гибели.

Кто может унаследовать выплаты

Воины, которые стали на защиту Украины после 22 февраля 2024 года, имеют право на одноразовую финансовую помощь от государства в случае ранения или гибели. Эти выплаты, соответственно, могут получить члены семьи погибшего.

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Для получения указанной помощи родственникам необходимо обратиться в местную службу социальной защиты с письменным или электронным заявлением о переводе средств, указав банковский счет для зачисления.

Подать заявление от имени несовершеннолетних может:

один из родителей;

опекун;

попечитель;

другое лицо, имеющее на то законное право.

Необходимые документы можно подать через ЦНАП.

Какие зарплаты у военных

! Согласно Гражданскому Кодексу, невыплаченные зарплата, пенсия, стипендия, алименты, помощь по временной нетрудоспособности, компенсации за потерю здоровья и другие социальные выплаты, которые принадлежали умершему, переходят к его семье. В противном случае, они становятся частью наследства.

Военнослужащие имеют разный размер доходов в зависимости от места службы, специализации, должности и звания. Выплаты состоят из основной зарплаты и доплат.