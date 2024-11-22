Помощь семьям погибших гражданских возрастет до 15 миллионов гривен

Кабинет Министров Украины предлагает законопроект, предусматривающий увеличение выплат семьям гражданских, погибших при защите Украины от российской агрессии. Согласно новым изменениям, сумма единовременной денежной помощи возрастет.

Кто сможет получить 15 миллионов гривен

Выплаты семьям гражданских, погибших во время защиты Украины, будут увеличены до 15 миллионов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой слова на премьер-министра Дениса Шмыгаля. Как он сообщил, правительство подало в Верховную Раду соответствующий законопроект.

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Ведь, как напомнил премьер, что в начале полномасштабной войны многие украинцы взяли оружие и защищали страну, находясь в статусе гражданских лиц.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Для семей таких погибших гражданских предусмотрена выплата в размере 1,9 миллиона гривен. Мы предлагаем увеличить ее до 15 миллионов гривен, и считаем, что это правильно и справедливо.

Также представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство утвердило проект изменений в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".