Рада может изменить процесс предоставления единовременной денежной помощи военным
Источник:"РБК-Украина"
Верховная Рада рассматривает законопроект №11451, который совершенствует государственную политику в сфере социальной защиты военнослужащих и их семей. В частности, он регулирует назначение и выплаты единовременной денежной помощи в случае получения военнослужащим ранения, контузии, травмы или увечья.
Что может изменить новый законопроект
Законопроект предлагает усовершенствовать процедуру предоставления такой помощи, в частности установить более четкие основания и механизмы для назначения выплат.
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Проект закона предлагает уточнить периоды, в течение которых военнослужащий имеет право на получение денежной помощи и на подачу судебных исков по обжалованию отказов Минобороны в назначении помощи.
Законопроект также предусматривает, что единовременная денежная помощь выплачивается в случае ранения, заболевания во время службы или потери трудоспособности, подтвержденной медико-социальной экспертной комиссией.К слову! Инициатором законопроекта выступил народный депутат Александр Юрченко. Проект закона был зарегистрирован в Верховной Раде 29 июля 2024 года. В пояснительной записке указано, что одобрение будет способствовать нормированию вопросов назначения и выплаты помощи.