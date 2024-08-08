Что может изменить новый законопроект

Законопроект предлагает усовершенствовать процедуру предоставления такой помощи, в частности установить более четкие основания и механизмы для назначения выплат.

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Проект закона предлагает уточнить периоды, в течение которых военнослужащий имеет право на получение денежной помощи и на подачу судебных исков по обжалованию отказов Минобороны в назначении помощи.

Законопроект также предусматривает, что единовременная денежная помощь выплачивается в случае ранения, заболевания во время службы или потери трудоспособности, подтвержденной медико-социальной экспертной комиссией.

К слову! Инициатором законопроекта выступил народный депутат Александр Юрченко. Проект закона был зарегистрирован в Верховной Раде 29 июля 2024 года. В пояснительной записке указано, что одобрение будет способствовать нормированию вопросов назначения и выплаты помощи.