Что может изменить новый законопроект
Законопроект предлагает усовершенствовать процедуру предоставления такой помощи, в частности установить более четкие основания и механизмы для назначения выплат.
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Проект закона предлагает уточнить периоды, в течение которых военнослужащий имеет право на получение денежной помощи и на подачу судебных исков по обжалованию отказов Минобороны в назначении помощи.
Законопроект также предусматривает, что единовременная денежная помощь выплачивается в случае ранения, заболевания во время службы или потери трудоспособности, подтвержденной медико-социальной экспертной комиссией.