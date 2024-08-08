Що може змінити новий законопроєкт
Законопроєкт пропонує вдосконалити процедуру надання такої допомоги, зокрема встановити чіткіші підстави та механізми для призначення виплат.
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Проєкт закону пропонує уточнити періоди, протягом яких військовослужбовець має право на отримання грошової допомоги та на подання судових позовів щодо оскарження відмов Міноборони у призначенні допомоги.
Законопроєкт також передбачає, що одноразова грошова допомога виплачується у разі поранення, захворювання під час служби або втрати працездатності, підтвердженої медико-соціальною експертною комісією.