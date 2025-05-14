ЕС давит на Россию накануне переговоров и дает "зеленый свет" санкциям
- ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, направленный на нарушение прав человека и гибридные вмешательства.
- Санкции ориентированы на "теневой флот" нефтяных танкеров России и лиц, которые помогают обходить энергетические ограничения.
Послы дали зеленый свет 17-му пакету санкций против России. Параллельно также были одобрены новые санкции.
ЕС "дает зеленый свет" новым санкциям против России
Они затрагивают нарушения прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия, пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондента Радио Свобода Рикарда Йозвяка.
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Ожидается, что страны-члены ЕС достигнут предварительного согласия относительно 17-го пакета санкций против России 14 мая, накануне возможных переговоров между Россией и Украиной в Турции. Об этом сообщает Bloomberg.
Меры, которые должны быть официально приняты на следующей неделе, являются менее масштабными по сравнению с предыдущими раундами,
– отмечают в тексте.
Они в основном направлены на такие отрасли:
- "теневой флот" нефтяных танкеров России;
- лиц и организации, которые помогают Москве обходить энергетические ограничения.
Происходит ли давление из-за приближения переговоров?
Дополнительное давление накладывается на фоне заявления Президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести прямые переговоры с Владимиром Путиным в Турции в четверг, хотя он отметил, что имеет мало надежды на участие российского лидера. Президент США Дональд Трамп направляет на переговоры государственного секретаря Марко Рубио.
Заметьте! В то же время некоторые государства-члены ЕС призывают Еврокомиссию рассмотреть способы, как обойти оппозицию Венгрии, чтобы продвинуть процесс вступления Украины в ЕС.