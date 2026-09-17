Что известно о новых санкциях

Проект нового пакета 16 сентября представила Европейская служба внешних дел (EEAS) на заседании Комитета постоянных представителей государств ЕС (COREPER), пишет ЕП со ссылкой на собственные источники.

Предложенный пакет направлен против представителей российской "оборонки" и других физических и юридических лиц, которых в ЕС связывают с поддержкой войны России против Украины.

Эти санкции должны дополнить уже действующие.

Пакет дополнит существующий список имен и названий компаний, на которые наложены санкции ЕС,

– сообщил один из собеседников.

По данным издания, в "черный список" ЕС могут войти 1 576 позиций. В случае принятия это станет крупнейшим одноразовым расширением санкционного режима с момента его введения в 2014 году.

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Что будет дальше с списком

После представления послам стран Евросоюза предложение должно пройти технический анализ в соответствующей рабочей группе Рады ЕС.

Затем подготовленный список вновь вынесут на рассмотрение представителей стран-членов блока для дальнейшего согласования и утверждения.

Какова судьба санкций против России

Новый санкционный список появился на фоне работы Брюсселя над продлением действующих персональных ограничений против России.

Однако еще несколько дней назад европейские санкции оказались под угрозой. Утром 14 сентября послы ЕС не смогли вовремя договориться о продлении предыдущих ограничений, поскольку Словакия и Франция требовали исключить из списка олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 16 сентября заявила, что ЕС должен усиливать санкционное давление на Россию и уделять больше внимания выполнению уже введенных ограничений.