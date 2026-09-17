Що відомо про нові санкції

Проєкт нового пакета 16 вересня представила Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) на засіданні Комітету постійних представників держав ЄС (COREPER), пише ЄП з посиланням на власні джерела.

Запропонований пакет спрямований на представників російської "оборонки" та інших фізичних і юридичних осіб, яких у ЄС пов'язують із підтримкою війни Росії проти України.

Ці санкції мають доповнити вже чинні.

Пакет доповнить існуючий список імен та назв компаній, на яких накладені санкції ЄС,

– повідомив один зі співрозмовників.

За даними видання, до "чорного списку" ЄС можуть увійти 1 576 позицій. У разі ухвалення це буде найбільше одноразове розширення санкційного режиму з моменту його започаткування у 2014 році.

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Що буде далі зі списком

Після представлення послам держав Євросоюзу пропозиція має пройти технічний аналіз у відповідній робочій групі Ради ЄС.

Потім підготовлений список знову винесуть на розгляд представників країн-членів блоку для подальшого погодження та затвердження.

Яка доля санкцій проти Росії

Новий санкційний список з'явився на тлі роботи Брюсселю над продовженням чинних персональних обмежень проти Росії.

Однак ще кілька днів тому європейські санкції опинилися під загрозою. Зранку 14 вересня посли ЄС не змогли вчасно домовитися про продовження попередніх обмежень, оскільки Словаччина та Франція вимагали вилучити зі списку олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 16 вересня заявила, що ЄС має посилювати санкційний тиск на Росію та приділяти більше уваги виконанню вже запроваджених обмежень.