Самые низкие за много лет: ЕС рискует встретить зиму с критически низкими запасами газа

Европа готовится к началу отопительного сезона с самым низким уровнем запасов газа как минимум за последние 15 лет. Это повышает риск роста цен для бизнеса и домохозяйств этой зимой.

С какими проблемами с газом сталкивается Европа

К окончанию критического сезона закачки газа газохранилища ЕС будут заполнены лишь на 76%, о чем пишет Financial Times в материале от 29 июня.

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В частности, следует напомнить, что закачка газа продолжается в период с апреля по октябрь.

Согласно информации, это станет самым низким пиковым уровнем запасов как минимум с 2011 года. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Низкие запасы стали следствием того, что война между США и Ираном привела к прекращению поставок сжиженного природного газа через Ормузский пролив, через который обычно проходит около 20% мировых поставок СПГ.

Также на ситуацию повлияло сокращение добычи в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Сезон пополнения запасов для ЕС начался при заполненности хранилищ всего в 28% после особенно холодной зимы. Это значительно ниже обычного уровня для этого времени года. А в настоящее время, по данным GIE, средний уровень заполнения составляет 48%.

Аналитик Argus Media Наташа Филдинг отметила, что ЕС находится на "критическом этапе летнего пополнения газовых запасов в Европе". Она добавила: чем дольше будет продолжаться ограниченное предложение СПГ, тем ниже будут европейские запасы перед зимой и тем выше станет вероятность резких скачков цен зимой.

В воскресенье Европейская комиссия заявила, что "текущий уровень запасов не вызывает немедленной обеспокоенности в отношении энергетической безопасности". По словам представителя Еврокомиссии, текущий уровень запасов примерно на 10% ниже, чем средний показатель до энергетического кризиса, однако и потребление газа в ЕС сократилось на 17%.

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам заполнить хранилища до 80%, а при определенных условиях — даже до 75%, чтобы не провоцировать дополнительный рост цен.

Аналитик Goldman Sachs Саманта Дарт прогнозирует, что если неповрежденные производственные линии на Рас-Лаффан выйдут на полную мощность до конца июля, то европейские газохранилища завершат сезон закачки примерно с 74% заполненности. Если же это произойдет только в конце августа, то Европа может войти в зиму лишь с 70% запасов.

Таким образом, Европа сейчас активно готовится к зиме, из-за чего и нуждается в больших запасах газа. Однако эксперты ожидают, что ближе к зиме цены на газ продолжат расти. Особенно, если эта пора года окажется холодной.

Что еще известно о текущей ситуации

Напомним, что 26 июня, во время встречи европейских министров энергетики, Литва, Латвия и Эстония призвали ускорить подготовку предложений по отказу от российской нефти. В частности, страны ЕС уже постепенно отказываются от российского газа

В то же время Катар планирует в течение ближайших недель полностью восстановить нормальные объемы добычи газа. Исключением станут лишь объекты, поврежденные в результате войны в Иране.