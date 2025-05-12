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12 мая, 14:58
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ЕС может ударить по около 200 судам теневого флота России

Валерия Моргун
Основні тези
  • Евросоюз планирует ввести санкции против примерно 200 судов "теневого флота" России.
  • Новый пакет санкций, который охватит около 50 физических и юридических лиц и 31 компанию, должны принять 20 мая.

Евросоюз может "ударить" санкциями по танкерам так называемого "теневого флота" России. В этом перечне уже около 200 судов.

ЕС может ударить примерно по 200 российским танкерам

Дело в том, что в последние дни Еврокомиссия по просьбе некоторых стран-членов внесла поправки в свое первоначальное предложение, пишет 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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В частности Европейская комиссия пополнила список танкеров "теневого флота". Теперь их в нем около 200.

Обратите внимание! Сначала их в списке было более сотни.

Что известно о новом пакете санкций?

Новый, 17 пакет санкций, должны принять 20 мая. Это сделают официально на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Окончательная договоренность по нему может быть заключена на Coreper в среду, 14 мая. Новый пакет санкций охватит около 50 физических и юридических лиц и 31 компанию.
 