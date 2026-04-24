Несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке: ЕС начинает ограничивать импорт газа из России

Европа начинает внедрение запрета на импорт российского сжиженного природного газа. И это все в сложное время, когда война в Иране серьезно нарушает глобальные поставки.

Что известно о ситуации с российским газом и ЕС?

Начиная с субботы, Европейский Союз запретит закупку российского СПГ на краткосрочном, так называемом спотовом рынке, о чем пишет Bloomberg.

Поставки по долгосрочным контрактам могут продлиться до конца года. Но даже этот запрет может создать трудности.

ЕС обеспечивает около 12% своих потребностей в газе за счет России, часть которого поступает через трубопроводы. Запрет на спотовый рынок может сократить примерно 2,8 – 3,5 миллиона тонн российского СПГ в год. Это около 3% от общего импорта СПГ в блок в прошлом году.

Сокращение поставок происходит в момент, когда базовая цена газа в регионе уже выросла примерно на 40% из-за конфликта на Ближнем Востоке,

– говорится в материале.

Заметьте! Европе придется покупать больше топлива в ближайшие месяцы, чтобы пополнить запасы перед следующей зимой. И многое зависит от того, как долго пятая часть мировых поставок СПГ будет оставаться заблокированной в Персидском заливе.

Пока мы не видим большого риска для поставок, но ситуация может измениться через несколько месяцев,

– сказал Том Маржек-Манзер, директор по вопросам газа и СПГ в Европе.

Сейчас в Европе достаточно газа. Частично из-за добровольного сокращения глобального спроса.

Регион медленно начал сезон закачки в хранилища. А потребители в Азии, которые могли бы конкурировать за поставки, сократили потребление в ответ на блокаду Ормузского пролива.

Но конкуренция за топливо между Европой и Азией обычно возрастает летом. Если закачка газа в хранилища Европы начнет отставать, то это создаст дилемму для Брюсселя.

Чиновники ЕС неоднократно заявляли, что не должно быть возвращения Европы к зависимости от российской энергетики. В то же время они постоянно призывают страны-члены сделать приоритетом заполнение газовых хранилищ.

Обратите внимание! Если ситуация ухудшится, Европейская комиссия имеет полномочия объявить чрезвычайное положение и временно разрешить спотовые закупки российского топлива, по словам Тома Пурди, ведущего аналитика СПГ в Energy Aspects.

Мы не ожидаем, что этот инструмент будет использован быстро из-за политических последствий возвращения к закупкам российского газа так скоро после запрета,

– сказал Пурди.

Он добавил, что "более значимым" испытанием станет 1 января 2027 года, когда прекратятся долгосрочные поставки.

Некоторым крупнейшим энергетическим поставщикам Европы придется прекратить контракты на российский СПГ в следующем году, частности:

французской TotalEnergies SE;

испанской Naturgy Energy Group SA ;

немецкой SEFE Securing Energy for Europe GmbH.

Напомним! С 25 апреля вступит в силу запрет на краткосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа. Уже с 17 июня – на краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа. Следующий шаг – это запрет на долгосрочные контракты на импорт СПГ – с 1 января 2027 года. Об этом сообщали на сайте пресс-службы ЕС.

Что еще происходит в ЕС на фоне запрета российского газа?

Представитель Италии призвал Европейский Союз вернуться к российскому газу. Он считает, что для того, чтобы избежать энергокризиса, следует закупать газ везде.

В то же время Словакия планирует подавать иск в суд ЕС. Такое заявление делал словацкий политик Роберт Фицо. Он также говорил, что решение является явным нарушением всех принципов, на которых основываются договоры Евросоюза.