Несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке: ЕС начинает ограничивать импорт газа из России
- ЕС запрещает закупку российского СПГ на спотовом рынке, что может сократить импорт на 2,8 – 3,5 миллиона тонн в год.
- Долгосрочные контракты на импорт российского СПГ прекратятся 1 января 2027, и крупнейшие поставщики, такие как TotalEnergies SE, должны прекратить контракты в следующем году.
Европа начинает внедрение запрета на импорт российского сжиженного природного газа. И это все в сложное время, когда война в Иране серьезно нарушает глобальные поставки.
Что известно о ситуации с российским газом и ЕС?
Начиная с субботы, Европейский Союз запретит закупку российского СПГ на краткосрочном, так называемом спотовом рынке, о чем пишет Bloomberg.
Поставки по долгосрочным контрактам могут продлиться до конца года. Но даже этот запрет может создать трудности.
ЕС обеспечивает около 12% своих потребностей в газе за счет России, часть которого поступает через трубопроводы. Запрет на спотовый рынок может сократить примерно 2,8 – 3,5 миллиона тонн российского СПГ в год. Это около 3% от общего импорта СПГ в блок в прошлом году.
Сокращение поставок происходит в момент, когда базовая цена газа в регионе уже выросла примерно на 40% из-за конфликта на Ближнем Востоке,
– говорится в материале.
Заметьте! Европе придется покупать больше топлива в ближайшие месяцы, чтобы пополнить запасы перед следующей зимой. И многое зависит от того, как долго пятая часть мировых поставок СПГ будет оставаться заблокированной в Персидском заливе.
Пока мы не видим большого риска для поставок, но ситуация может измениться через несколько месяцев,
– сказал Том Маржек-Манзер, директор по вопросам газа и СПГ в Европе.
Сейчас в Европе достаточно газа. Частично из-за добровольного сокращения глобального спроса.
Регион медленно начал сезон закачки в хранилища. А потребители в Азии, которые могли бы конкурировать за поставки, сократили потребление в ответ на блокаду Ормузского пролива.
Но конкуренция за топливо между Европой и Азией обычно возрастает летом. Если закачка газа в хранилища Европы начнет отставать, то это создаст дилемму для Брюсселя.
Чиновники ЕС неоднократно заявляли, что не должно быть возвращения Европы к зависимости от российской энергетики. В то же время они постоянно призывают страны-члены сделать приоритетом заполнение газовых хранилищ.
Обратите внимание! Если ситуация ухудшится, Европейская комиссия имеет полномочия объявить чрезвычайное положение и временно разрешить спотовые закупки российского топлива, по словам Тома Пурди, ведущего аналитика СПГ в Energy Aspects.
Мы не ожидаем, что этот инструмент будет использован быстро из-за политических последствий возвращения к закупкам российского газа так скоро после запрета,
– сказал Пурди.
Он добавил, что "более значимым" испытанием станет 1 января 2027 года, когда прекратятся долгосрочные поставки.
Некоторым крупнейшим энергетическим поставщикам Европы придется прекратить контракты на российский СПГ в следующем году, частности:
- французской TotalEnergies SE;
- испанской Naturgy Energy Group SA ;
- немецкой SEFE Securing Energy for Europe GmbH.
Напомним! С 25 апреля вступит в силу запрет на краткосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа. Уже с 17 июня – на краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа. Следующий шаг – это запрет на долгосрочные контракты на импорт СПГ – с 1 января 2027 года. Об этом сообщали на сайте пресс-службы ЕС.
Что еще происходит в ЕС на фоне запрета российского газа?
Представитель Италии призвал Европейский Союз вернуться к российскому газу. Он считает, что для того, чтобы избежать энергокризиса, следует закупать газ везде.
В то же время Словакия планирует подавать иск в суд ЕС. Такое заявление делал словацкий политик Роберт Фицо. Он также говорил, что решение является явным нарушением всех принципов, на которых основываются договоры Евросоюза.