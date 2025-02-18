ЕС продолжит санкции против России независимо от действий США
ЕС продолжит свою санкционную политику против России, даже если США решат отменить ограничения. Новый пакет санкций должен коснуться российского энергетического сектора.
Что будет в новом пакете санкций
Европейская комиссия подтвердила намерения ввести 16-й пакет санкций, передает 24 Канал со ссылкой на издание NV.
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Глава МИД Франции заявил, что новый пакет санкций также затронет энергетический сектор России.
Новые меры охватят 60% предыдущего импорта и экспорта, затрагивая около 7 500 продуктов. Также ЕС планирует усилить контроль за обходом санкций, сотрудничая с Казахстаном и другими странами.
Обратите внимание! Ожидается, что ограничения вступят в силу 24 февраля 2025 года.
Снимут ли США санкции с России
В Эр-Рияде началась официальная встреча делегаций США и России, основной темой которой является восстановление двусторонних отношений. Также на повестке дня обсуждается вопрос Украины.
Российские представители заявили, что администрация Байдена якобы неправильно оценивает состояние российской экономики и отметили необходимость сотрудничества между странами.
Заметьте! По их словам, санкции наносят больше вреда США, чем России. В то же время тема "Северных потоков" не будет рассматриваться.