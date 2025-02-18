Що буде в новому пакеті санкцій

Європейська комісія підтвердила наміри запровадити 16-й пакет санкцій, передає 24 Канал з посиланням на видання NV.

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Глава МЗС Франції заявив, що новий пакет санкцій також зачепить енергетичний сектор Росії.

Нові заходи охоплять 60% попереднього імпорту та експорту, зачіпаючи близько 7 500 продуктів. Також ЄС планує посилити контроль за обходом санкцій, співпрацюючи з Казахстаном та іншими країнами.

Зауважте! Очікується, що обмеження набудуть чинності 24 лютого 2025 року.

Чи знімуть США санкції з Росії

В Ер-Ріяді розпочалася офіційна зустріч делегацій США та Росії, основною темою якої є відновлення двосторонніх відносин. Також на порядку денному обговорюється питання України.

Російські представники заявили, що адміністрація Байдена нібито неправильно оцінює стан російської економіки та наголосили на необхідності співпраці між країнами.

Зауважте! За їхніми словами, санкції завдають більше шкоди США, ніж Росії. Водночас тема "Північних потоків" не буде розглядатися.