Министр энергетики и Еврокомиссар обсудили отказ ЕС от российских энергоносителей

Герман Галущенко –министр энергетики Украины – встретился с Комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Деном Йоргенсеном. Для проведения разговора Галущенко и Йоргенсен совершили визит в Варшаву.

ЕС отказывается от энергоресурсов России

Их разговор состоялся в рамках встречи министров энергетики ЕС, посвященной восстановлению энергетической системы Украины и европейской интеграции Украины и ЕС, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики.

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В сообщении подчеркивается, что особое внимание было уделено вопросам энергетической безопасности и отказа от российских энергоресурсов. В частности Еврокомиссар сообщил, что Европейский Союз уверенно движется курсом отказа от российского газа и работает для обеспечения потребностей в энергоносителях всех стран-членов.

Кроме того, Ден Йоргенсен ознакомил украинского министра с основными положениями соответствующей дорожной карты. Ее представила Еврокомиссия 6 мая.

Герман Галущенко же заявил, что Украина предлагает европейским партнерам свои подземные газовые хранилища. Таким образом удастся формировать резервы и запасы газа для нужд всего региона.

Именно активное использование украинских ПХГ и накопление стратегических резервов является условием достижения целей ЕС по полному отказу от использования российского газа,

– говорится на сайте ведомства.

Обратите внимание! Отдельно стороны обсудили пути и особенности диверсификации поставок энергоносителей для европейских стран.