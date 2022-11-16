ЕС увеличит помощь для энергосистемы Украины в ответ на российские атаки
Источник:твиттер Кадри Симсон
После массированных российских обстрелов 15 ноября пострадали около 15 украинских энергообъектов, в результате чего во многих городах пропал свет. В ЕС заверили, что увеличат помощь, которая будет способствовать восстановлению энергосистемы.
По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, Европейский союз увеличит поддержку Украины для восстановления энергетической инфраструктуры, которая была повреждена в результате российских массированных атак.
Интересно 15 ноября Россия выпустила по Украине ракет на сумму до 900 миллионов долларов.
Поскольку Россия усугубляет свою агрессию, ЕС увеличивает свою поддержку. Сегодня утром состоялся координационный звонок с министрами энергетики Украины и ЕС, спасибо Великобритании и Норвегии за присоединение,
– отметила она.
Еврокомиссар подчеркнула, что российские обстрелы критической инфраструктуры 15 ноября оставили 10 миллионов украинцев без энергии. Напомним, сегодня мы сообщали, где введены экстренные отключения света.
Какую помощь для энергосистемы ЕС передавал раньше
- 1 ноября Кадри Симсон заявила, что ЕС уже готов предоставить Украине 25,5 миллионов евро для восстановления энергосистемы.
- Страны Европы, Израиль и Корея передали Украине 954 единицы энергетического оборудования. В частности, было передано 500 генераторов.
- Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщала, что ЕС предоставит Украине 1 миллиард евро для восстановления энергосистемы.