ЕС увеличит помощь для энергосистемы Украины в ответ на российские атаки

После массированных российских обстрелов 15 ноября пострадали около 15 украинских энергообъектов, в результате чего во многих городах пропал свет. В ЕС заверили, что увеличат помощь, которая будет способствовать восстановлению энергосистемы.

По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, Европейский союз увеличит поддержку Украины для восстановления энергетической инфраструктуры, которая была повреждена в результате российских массированных атак.

Интересно 15 ноября Россия выпустила по Украине ракет на сумму до 900 миллионов долларов.

Поскольку Россия усугубляет свою агрессию, ЕС увеличивает свою поддержку. Сегодня утром состоялся координационный звонок с министрами энергетики Украины и ЕС, спасибо Великобритании и Норвегии за присоединение,

– отметила она.

Еврокомиссар подчеркнула, что российские обстрелы критической инфраструктуры 15 ноября оставили 10 миллионов украинцев без энергии. Напомним, сегодня мы сообщали, где введены экстренные отключения света.

Какую помощь для энергосистемы ЕС передавал раньше