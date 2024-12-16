ЕС принял новый пакет санкций против России
16 декабря 2024, 12:08Читати новину українською
Евросоюз принял пятнадцатый пакет санкций против России. Он включает в себя 84 позиции, в том числе 54 физических лица и 30 организаций.
Какие санкции ввел ЕС
Санкции касаются теневого флота, а также официальных лиц в Северной Корее и даже китайских компаній, пишет 24 канал со ссылкой на EU Council.
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Ограничения коснулись таких людей:
- воинской части, ответственной за удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве;
- высокопоставленных должностных лиц ведущих компаний энергетического сектора;
- лиц, причастных к депортации детей, пропаганде и обходу санкций;
- двух высокопоставленных чиновников КНДР.
Кроме того, санкции направлены преимущественно против:
- российских оборонных компаний;
- судоходных компаний, транспортирующих нефть и нефтепродукты по морю, обеспечивая значительные доходы российскому правительству;
- химического завода и гражданской российской авиакомпании, являющейся важным поставщиком логистической поддержки российской армии.
Важно! Впервые введены полноценные санкции против ряда китайских компаний, поставляющих компоненты для дронов и микроэлектронику в поддержку агрессивной войны России против Украины.