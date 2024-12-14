Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Падение спроса, остановка строительства платформ и проблемы с логистикой нанесли серьезный удар по амбициям Кремля.

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Проект, которым хвастался Путин, терпит крах

Верфь в селе Белокаменка, где работали до 15 тысяч человек, теперь фактически заброшена. Большинство подрядчиков покинули объект, и работы почти полностью остановились.

Год назад президент России Владимир Путин вместе с главой компании "Новатэк" Леонидом Михельсоном хвастались, что проект станет передовым объектом мировой промышленности.

Однако санкции США и ЕС, введены после начала полномасштабного вторжения в Украину, перекрыли доступ к технологиям и поставкам необходимого оборудования.

Напомним, завод "Арктик СПГ 2" должен был перерабатывать газ с месторождений Западной Сибири и экспортировать его в Азию. Россия успела построить две из трех запланированных платформ, но они так и не заработали. Третья платформа, по оценкам экспертов, вообще вряд ли будет завершена.

Отсутствие танкеров и международный бойкот

Санкции вызвали еще одну критическую проблему для "Новатэка" – нехватку ледоколов и танкеров-газовозов, необходимых для транспортировки сжиженного газа.

Судостроительные компании отказываются сотрудничать с Россией, опасаясь попасть под санкционное давление.

Серьезным ударом стало также решение Индии, которая объявила, что не будет покупать газ у "Арктик СПГ 2". Однако страна до сих пор принимает часть российских поставок – например, нефти от компании "Роснефть 2.

По данным аналитиков, санкции против российских СПГ-проектов стали одними из самых эффективных мер, направленных против энергетического сектора России. Их влияние уже привело к остановке крупных проектов, которые Кремль рассматривал как стратегически важные для экономики страны.

