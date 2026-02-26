Не только против России: ЕС продлил санкции против Беларуси

В четверг, 26 февраля, Совет Европейского Союза принял решение продлить санкции против Беларуси. Ограничения будут действовать еще один год.

Какие санкции продлил Европейский Союз?

Они будут действовать в том же объеме, что и раньше, о чем говорится на сайте Министерства иностранных дел Литвы.

Отмечается, что санкции "против режима Александра Лукашенко" применяются из-за:

репрессий в стране;

активной поддержки России в войне против Украины;

гибридные атаки против государств Европейского Союза.

Политика белорусских властей не меняется: и в дальнейшем преследуется гражданское общество, по абсурдным причинам берут в заложники и сажают граждан Беларуси и иностранцев, готовятся новые гибридные атаки против нас и наших партнеров,

– сообщил министр иностранных дел Кястутис Будрис.

Согласно его словам, территория Беларуси используется в военных целях:

там лечат российских военных;

осуществляют идеологическую обработку похищенных из Украины детей;

а военную инфраструктуру используют для обхода украинской противовоздушной обороны.

Сейчас санкции применяются к 312 граждан Беларуси и 57 компаний и организаций. Их активы в ЕС заморожены, гражданам и компаниям Евросоюза запрещено осуществлять с ними финансовые операции, а лицам, включенным в санкционные списки, также запрещен въезд в ЕС.

К тому же действующие и экономические санкции в отраслях торговли, финансов, транспорта, энергетики и других секторах для уменьшения доходов режима и предотвращения обхода санкций.

Это решение Совета будет действовать до 28 февраля 2027 года. Оно может быть продлено дальше.

Напомним! Совет ЕС расширил санкционный режим против Беларуси в декабре 2025 года. Решение было принято после недавних вторжений метеорологических воздушных шаров в воздушное пространство Литвы. Об этом говорилось на сайте Совета.

