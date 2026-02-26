Не только против России: ЕС продлил санкции против Беларуси
- Европейский Союз продлил санкции против Беларуси еще на один год из-за репрессий против Беларуси еще на один год из-за репрессий, поддержку войны против Украины и гибридные атаки против ЕС.
- Санкции касаются 312 граждан и 57 компаний Беларуси, замораживают активы, запрещают финансовые операции и въезд в ЕС, и включают экономические ограничения в различных секторах.
В четверг, 26 февраля, Совет Европейского Союза принял решение продлить санкции против Беларуси. Ограничения будут действовать еще один год.
Какие санкции продлил Европейский Союз?
Они будут действовать в том же объеме, что и раньше, о чем говорится на сайте Министерства иностранных дел Литвы.
Отмечается, что санкции "против режима Александра Лукашенко" применяются из-за:
- репрессий в стране;
- активной поддержки России в войне против Украины;
- гибридные атаки против государств Европейского Союза.
Политика белорусских властей не меняется: и в дальнейшем преследуется гражданское общество, по абсурдным причинам берут в заложники и сажают граждан Беларуси и иностранцев, готовятся новые гибридные атаки против нас и наших партнеров,
– сообщил министр иностранных дел Кястутис Будрис.
Согласно его словам, территория Беларуси используется в военных целях:
- там лечат российских военных;
- осуществляют идеологическую обработку похищенных из Украины детей;
- а военную инфраструктуру используют для обхода украинской противовоздушной обороны.
Сейчас санкции применяются к 312 граждан Беларуси и 57 компаний и организаций. Их активы в ЕС заморожены, гражданам и компаниям Евросоюза запрещено осуществлять с ними финансовые операции, а лицам, включенным в санкционные списки, также запрещен въезд в ЕС.
К тому же действующие и экономические санкции в отраслях торговли, финансов, транспорта, энергетики и других секторах для уменьшения доходов режима и предотвращения обхода санкций.
Это решение Совета будет действовать до 28 февраля 2027 года. Оно может быть продлено дальше.
Напомним! Совет ЕС расширил санкционный режим против Беларуси в декабре 2025 года. Решение было принято после недавних вторжений метеорологических воздушных шаров в воздушное пространство Литвы. Об этом говорилось на сайте Совета.
Что еще следует знать о санкциях?
- Украина ввела санкции против Александра Лукашенко 18 февраля. Владимир Зеленский объяснил, что Лукашенко помогает россиянам обходить санкции, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает участие в масштабировании и затягивании войны.
- Более того, Александр Лукашенко имел контакты с "гауляйтерами", которых назначила российская власть. Лидер Беларуси также заявлял о готовности к взаимодействию с оккупированными регионами Украины.