Кого именно исключат из черных списков ЕС

Из списка ограничений в отношении Беларуси могут исключить российского и белорусского олигархов Михаила Гуцериева и Виктора Шевцова, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Завтра послы стран ЕС исключат бизнесменов Михаила Гуцериева и Виктора Шевцова из санкционного списка, поскольку они выиграли несколько судебных дел в судах ЕС,

– пояснил журналист.

Означает ли это полную разблокировку активов?

Несмотря на победу в суде, олигархам рано радоваться. В частности, Михаил Гуцериев и в дальнейшем будет оставаться под санкциями и не сможет свободно распоряжаться своим имуществом в Европе.

Дело в том, что недавно Брюссель внес его в другой санкционный список – на этот раз за непосредственную поддержку российской агрессии и подрыв территориальной целостности Украины.

Гуцериев при этом все равно останется под санкциями, поскольку недавно его внесли в другой санкционный список,

– подчеркнул Йозвяк.

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Это означает, что его европейские счета останутся замороженными, а ведение легального бизнеса на территории ЕС будет заблокировано.

Как ЕС снимает санкции с олигархов

Напомним, в сентябре ЕС продлил санкции против около 3 тысяч российских физических и юридических лиц. В то же время из санкционного списка исключили российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Решение стало результатом сложных переговоров. Главным инициатором этого решения выступила Словакия. Также Франция настаивала на исключении Усманова, а Люксембург – Фридмана.

5 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в ближайшее время вопрос о возвращении Усманова и Фридмана в санкционный список поднимать не будут. В то же время она отметила, что страны ЕС могут предлагать новые фамилии для санкционных списков.