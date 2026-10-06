Кого саме викреслять із чорних списків ЄС

Із списку обмежень щодо Білорусі можуть прибрати російського та білоруського олігархів Михайла Гуцерієва і Віктора Шевцова, повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Завтра посли країн ЄС виключать та бізнесменів Михайла Гуцерієва та Віктора Шевцова із санкційного списку, оскільки вони виграли кілька судових справ у судах ЄС,

– пояснив журналіст.

Чи означає це повне розблокування активів?

Попри перемогу в суді, радіти олігархам зарано. Зокрема, Михайло Гуцерієв і надалі залишатиметься під санкціями та не зможе вільно розпоряджатися своїми статками в Європі.

Річ у тім, що нещодавно Брюссель вніс його до іншого санкційного списку – цього разу за безпосередню підтримку російської агресії та підрив територіальної цілісності України.

Гуцерієв при цьому все одно залишиться під санкціями, оскільки нещодавно його внесли до російського санкційного списку,

– наголосив Йозвяк.

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Це означає, що його європейські рахунки залишатимуться замороженими, а ведення легального бізнесу на території ЄС буде заблокованим.

Як ЄС знімає санкції з олігархів

Нагадаємо, у вересні ЄС продовжив санкції проти близько 3 тисяч російських фізичних та юридичних осіб. Водночас із санкційного списку виключили російських бізнесменів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Рішення стало результатом складних переговорів. Головним ініціатором цього рішення виступала Словаччина. Також Франція наполягала на виключенні Усманова, а Люксембург – Фрідмана.

5 жовтня висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що найближчим часом питання про повернення Усманова та Фрідмана до санкційного списку не порушуватимуть. Водночас вона зазначила, що країни ЄС можуть пропонувати нові прізвища для санкційних списків.