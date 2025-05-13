ЕС готовит меры, чтобы обойти вето Венгрии относительно санкций против России

Брюссель готовится ввести контроль за капиталом и тарифы против России. Это произойдет в случае блокирования Венгрией продления санкций Евросоюзом.

Евросоюз готовит контроль за капиталом и тарифы для защиты санкций против России

Европейская комиссия сообщила национальным столицам, что значительную часть санкций, в частности 200 миллиардов евро замороженных российских государственных активов, можно будет перевести на другую юридическую основу, чтобы обойти вето Будапешта, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Эти приготовления ведутся на фоне обязательств ЕС сохранять экономическое давление на Москву, одновременно проводя дипломатические усилия, чтобы заставить Россию согласиться на перемирие и прямые мирные переговоры с Украиной.

При чем здесь Венгрия? Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан неоднократно блокировал санкции ЕС против России, пригрозила наложить вето на продление экономических ограничений. Они заканчиваются в конце июля, если все 27 стран-членов не согласятся на их продление еще на шесть месяцев. Санкции охватывают также запреты на импорт и ценовые ограничения в энергетическом секторе.

Среди альтернативных вариантов рассматривается:

применение капитального контроля (чтобы помешать финансовым потокам в Россию);

применение торговых мер, таких как тарифы.

Ранее также обсуждались национальные инициативы. Например, чтобы Бельгия, где сосредоточено большинство из 200 миллиардов евро, запретила возврат активов России.

Все мы сосредоточены на плане А. Но в то же время ведутся дискуссии о юридических основаниях для альтернативных вариантов,

– отметил один из чиновников.

Важно! На встрече 27 послов ЕС Венгрия не выразила серьезных возражений относительно нового пакета санкций. В частности ожидается, что 17-й пакет будет утвержден в среду и официально введен в начале следующей недели.

Запрет на газовые контракты из России

Комиссия пообещала в следующем месяце представить законодательные предложения, что позволят запретить новые газовые контракты с Россией на спотовом рынке в этом году. В частности полностью отказаться от российского газа Европа должна до 2027 года.

Также предлагается ввести тарифы на обогащенный уран в рамках усилий по сокращению зависимости от российского топлива,

– пишет FT.

Обратите внимание! Некоторые дипломаты ЕС опасаются, что запрет на импорт газа без санкций может вызвать юридические споры с компаниями, и требуют гарантий законности таких мер.