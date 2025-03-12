Торговая война набирает обороты: ЕС объявляет пошлины на американские товары

Европейский Союз введет зеркальные пошлины на импорт из США на сумму 26 миллиардов евро Решение стало ответом на торговую политику Вашингтона.

На что будут распространяться зеркальные пошлины ЕС

Которую сообщила Европейская комиссия, ЕС ответит на 25% пошлины, которые администрация Дональда Трампа ввела на импорт стали и алюминия. Новые европейские ограничения начнут действовать с 12 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Комиссия сожалеет о решении США ввести такие тарифы, считая их необоснованными и такими, что подрывают трансатлантическую торговлю и наносят ущерб бизнесу и потребителям, часто приводя к повышению цен,

– отметили в Еврокомиссии.

Перечень американских товаров, на которые ЕС введет пошлины, включает:

алкогольные напитки, в частности виски;

мотоциклы, лодки;

промышленную и аграрную продукцию: сталь, алюминий, текстиль, пластмассы, бытовую технику, мясо (говядину и птицу), яйца, молочные изделия, сахар и овощи.

ЕС начинает двухнедельные консультации для определения дополнительных категорий товаров, на которые могут распространяться пошлины. В то же время в Союзе подчеркивают готовность к диалогу, ведь считают такие торговые пошлины вредными для экономик как Европы, так и США.