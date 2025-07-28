"Лучшее, что смогли получить": почему ЕС согласился на сделку с США

Несколько чиновников ЕС, ответственных за переговоры по торговому соглашению с США, считают, что достигнутая договоренность была наименее плохим вариантом для блока. Основной проблемой, с которой столкнулись европейские переговорщики, было то, что нацуправления (в частности ключевые игроки в Берлине и Париже) не были готовы идти на экономические жертвы.

Как ЕС договаривались о сделке с Трампом?

Хотя официально вопросами торговли в ЕС занимается Европейская комиссия, на самом деле формировали национальные правительства, которые существенно ограничили возможности переговорщиков, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Сама фон дер Ляйен почти не противодействовала этому и быстро отступила от цели достижения взаимовыгодного и сбалансированного соглашения. Она описала соглашение как "лучшее, что мы могли получить".

Послам ЕС еще неделю назад дали понять, что у них есть только два варианта:

либо принять предложенные Трампом 15% пошлины; либо прибегнуть к ответным мерам.

Но также предупредили: чтобы эффективно ответить, блок должен быть единым и готовым выдержать боль,

– пишет Bloomberg.

Как отметил один из собеседников, ЕС слаб, потому что он не является ни объединенным, ни стратегическим в мире, где весит сила. Блок сделал повышение конкурентоспособности, укрепление единого рынка и завершение торговых соглашений центральной частью своего ответа на пошлины Трампа.

Но для достижения этих целей государства-члены должны действовать слаженно. А это им, как отмечается в материале, часто не удается.

Соглашения достигаются, но не ратифицируются; смелые планы обсуждают, но чиновникам не дают ресурсов для их реализации; политические инициативы теряются в бесконечных дебатах,

– говорится в материале.

В течение переговоров с США европейские столицы постоянно заботились о своих национальных интересах, вместо того чтобы сформировать прочную общеевропейскую позицию. Они искали решения, которые минимизировали бы краткосрочные риски для ключевых отраслей.

Частично это объясняется политической слабостью в Германии и Франции, где и Мерц, и президент Эммануэль Макрон сталкиваются с угрозой со стороны правых популистов, которые могут использовать любое экономическое потрясение. Частично – длительными опасениями относительно зависимости от США в сфере безопасности и беспокойством, что Трамп может ответить на торговое давление, сократив поддержку Украины в войне с Россией.

Публично ключевые правительства демонстрировали жесткую позицию, но за кулисами искали способы умиротворить США в течение всего переговорного процесса,

– сообщили в Bloomberg.

В частности на этот раз чиновники комиссии столкнулись со шквалом запросов от государств-членов об исключении отдельных товаров из списков для ответного удара. И в основном из-за национальных интересов, а не ради единства позиции. И если бы комиссия согласилась на все эти просьбы, списки потеряли бы смысл.

Обратите внимание! ЕС также подвергся мощному лоббированию со стороны компаний, которые стремились достичь соглашения до дедлайна этого месяца.