Новый рекорд евро: цена взлетела до более 45 гривен

В течение двух дней официальный курс евро обновляет свой максимум. Впервые в истории Украины цена достигнет 45 гривен. Курс доллара также пересек предыдущий ценовой рекорд.

Официальный курс 17 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 41,25 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 24 копейки против 16 июля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 44,97 гривны, что на 25 копеек больше, чем вчера.

Какой официальный курс доллара и евро 17 июля:

доллар – 41,46 гривны,

евро – 45,34 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 17 июля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 41 гривну , а продажа – 41,60 гривны .

покупка составляет , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 40,96 гривны , а продажа – 41,73 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,50 гривны, а продажа – 41,65 гривны.

За сколько можно будет купить 500 евро

На сегодня, по официальному курсу 500 евро будет стоить для украинца 22 485 гривны. В то же время по курсу наличного рынка это обойдется от 22 430 до 22 865 гривен.

Сейчас евро уменьшился на 0,06% – до 1,0827 доллара. Ранее эта валюта уже падала на 0,4%.

Отмечается, что падение, которое произошло ранее, было вызвано опасениями инвесторов. Речь идет именно о выборах во французском парламенте и из-за весомого укрепления левых.

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