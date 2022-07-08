Евро и доллар подорожали на "черном рынке": наличный курс валют 8 июля
8 июля 2022 , 14:46Читати новину українською
Курс евро и доллара продолжает расти на наличном рынке. Больше всего курс вырос на "черном рынке". Подробно об актуальном курсе в банках и обменниках 8 июля, рассказываем дальше.
Курс валют в банках
По данным "Минфина" , 5 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 35,45 гривны за доллар при покупке (+35 копеек). В то время как продают валюту в банках за 36,10 гривен за доллар (+ 50 копеек).
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Евро банки покупают за 36 гривен (+ 30 копеек), а продают в среднем за 36,90 гривны за евро (– 30 копеек);
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 35,83 гривны (+28 копеек), а продают – за 36,09 гривны (+32 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 36,53 гривны (+20 копеек) и продажа – 36,87 гривны (+20 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,80 гривны (+77 копеек), а продажа – 36,07 гривны (+47 копеек).
- Евро продают по 36,60 гривны (+40 копеек), а покупают по 36,90 гривны (+45 копеек).
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Что нужно знать украинцам о финансовой ситуации
- Потребительская инфляция в июне в Украине достигла 20,1% годовых. Однако заместитель главы НБУ Николайчук считает, что украинцы могут не опасаться гиперинфляции, это очень нереалистичный сценарий. В НБУ прогнозируют, что инфляция достигнет 20% по итогам 2022 года.
- Также в июне НБУ агрессивно повысил учетную ставку до 25%. По мнению регулятора, благодаря этому депозиты станут более прибыльными, в то же время сильного влияния на кредиты это решение не будет.
- В июне международные резервы Украины сократились на 9,3% до 2,34 млрд долларов. Все из-за продажи валюты НБУ на межбанке.
- С начала полномасштабной войны Нацбанк "напечатал" 255 миллионов гривен, что стало вместе с гособлигациями (ОВГЗ).