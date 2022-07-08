Евро и доллар подорожали на "черном рынке": наличный курс валют 8 июля

Курс евро и доллара продолжает расти на наличном рынке. Больше всего курс вырос на "черном рынке". Подробно об актуальном курсе в банках и обменниках 8 июля, рассказываем дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина" , 5 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 35,45 гривны за доллар при покупке (+35 копеек). В то время как продают валюту в банках за 36,10 гривен за доллар (+ 50 копеек).

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Евро банки покупают за 36 гривен (+ 30 копеек), а продают в среднем за 36,90 гривны за евро (– 30 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 35,83 гривны (+28 копеек), а продают – за 36,09 гривны (+32 копейки), по данным finance.ua.

(+28 копеек), а продают – за (+32 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 36,53 гривны (+20 копеек) и продажа – 36,87 гривны (+20 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,80 гривны (+77 копеек), а продажа – 36,07 гривны (+47 копеек).

(+77 копеек), а продажа – (+47 копеек). Евро продают по 36,60 гривны (+40 копеек), а покупают по 36,90 гривны (+45 копеек).

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