Из-за чего курс евро может оживиться в марте

На следующей неделе курс евро может колебаться в сторону роста из-за политики США. Речь идет о том, что если США введут новые пошлины в отношении товаров из Евросоюза, то это может повлиять непосредственно и на рост европейской валюты.

Що буде творитися з євро після пошлін Трампа

Для 24 каналу банкир Тарас Лесовой відзначив, що з нової неділі ринок буде під впливом таких факторів, як режим керованої гнучкості, монетарні заходи на підтримку міцності гривні, сезонний фактор підвищеного пропозиції, рівень курсу на світових ринках і тому подібне.

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Цікаво, що із-за затеянних Дональдом Трампом торгової війни курс долара внаслідок посилення внутрішньої інфляції може "осісти".

Тарас Лесовой Начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тому, як відзначають міжнародні експерти, курс євро, якщо в інші США не введуть нові пошлини проти країн ЄС, може вирости кілька.

Лесовой припускає, що на фоні таких новин курсова динаміка курсу євро може оживитися. У той же час міжнародні події та пов'язані з ними питання, наприклад, партнерство України та США, будуть впливати на ринок лише осередковано. То є раніше всього варто орієнтуватися саме на співвідношення запиту та пропозиції.

Зверніть увагу! З 17 по 23 березня курс євро на міжбанку і на звичайному ринку зрівняється і складає діапазон в 44,50 – 45,50 грн.