В последний день зимы евро существенно обвалилось на рынке

В банках, на черном рынке и в обменниках евро потеряло цену больше всего. Следовательно, где-то цена подешевела ниже, чем 44 гривны. Доллар также потерял цену, однако не столь существенно, а в обменниках наоборот вырос.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 28 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,35 гривны (-5 копеек против 27 февраля) и продажа по 41,85 гривны (-10 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,15 гривны (-35 копеек), а продажа по 43,80 гривны (-20 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,67 гривны (-1 копейка), а продать по 41,65 гривны (-10 копеек).

(-1 копейка), а продать по (-10 копеек). Покупка евро по 43,46 гривны (-30 копеек), а продажа по 43,69 гривны (-22 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,40 гривны (+12 копеек), а продают по 41,77 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(+12 копеек), а продают по (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,40 гривны (-5 копеек), а продают по 43,80 гривен (-14 копеек).

Что банкир спрогнозировал на валютном рынке в марте

Для 24 Канала банкир Тарас Лесной спрогнозировал, что в начале марта курсовые изменения будут незначительными, а режим управляемой гибкости исключит возможность резких курсовых прыжков. Таким образом, этот период будет соответствовать еще февральским трендам.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Собственно, такая стабильность на валютном рынке связана со своевременным решением НБУ на укрощение инфляции.– в январе регулятор повысил учетную ставку до 14, 5%.

Как добавляет Лесной, с 3 по 9 марта валютные колебания на наличном рынке, вероятнее всего, будут составлять 41,60 – 42,30 гривны за доллар да 43,50 – 45 гривен за евро.