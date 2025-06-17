Евро снова приблизилось к рекордной цене

Рекордная цена официального курс евро составляла 48,08 гривны. Сегодня, 17 июня, регулятор снова приблизил валюту к этой отметке. Курс доллара также подорожал.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,53 гривны. То есть цена валюты выросла на 9 копеек против 16 июня. Официальный курс евро в свою очередь составляет 48,06 гривны. То есть цена выросла на 37 копеек.

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По состоянию на 18 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,52 гривны,

евро – 48,01 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 17 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 41,52 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41 гривне, продажа – по 41,56 гривны.

Как менялся курс доллара

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что в течение прошлой недели курс доллара колебался в узких пределах. Например, если в понедельник диапазон 41,12 – 41,66 гривны за доллар, то в конце рабочей недели, в пятницу, на уровне 41,09 – 41,63 гривны за доллар.

Анна Золотько Член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank По официальному курсу, то во второй неделе июня начался с умеренного "девальвационного" тренда, к середине недели курс зафиксировался на уровне 41,50 гривны за доллар, а с четверга гривна укрепилась. В пятницу тренд на укрепление гривны подтвердился: курс снизился до 41,49 гривны за доллар.

Как прогнозирует Золотько, на следующей неделе валютный рынок будет стабильным, в частности из-за действия управляемой гибкости.