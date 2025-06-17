Евро снова приблизилось к рекордной цене
- Официальный курс евро приближается к недавней рекордной цене, достигнув 48,06 гривны.
- Эксперты прогнозируют стабильность валютного рынка относительно курса доллара на следующей неделе благодаря управляемой гибкости.
Рекордная цена официального курс евро составляла 48,08 гривны. Сегодня, 17 июня, регулятор снова приблизил валюту к этой отметке. Курс доллара также подорожал.
Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,53 гривны. То есть цена валюты выросла на 9 копеек против 16 июня. Официальный курс евро в свою очередь составляет 48,06 гривны. То есть цена выросла на 37 копеек.
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По состоянию на 18 июня курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,52 гривны,
- евро – 48,01 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 17 июня курс доллара составляет на наличном рынке:
- в банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,75 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,55 гривны, продажа – по 41,52 гривны,
- в обменниках: покупка – по 41 гривне, продажа – по 41,56 гривны.
Как менялся курс доллара
Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что в течение прошлой недели курс доллара колебался в узких пределах. Например, если в понедельник диапазон 41,12 – 41,66 гривны за доллар, то в конце рабочей недели, в пятницу, на уровне 41,09 – 41,63 гривны за доллар.
По официальному курсу, то во второй неделе июня начался с умеренного "девальвационного" тренда, к середине недели курс зафиксировался на уровне 41,50 гривны за доллар, а с четверга гривна укрепилась. В пятницу тренд на укрепление гривны подтвердился: курс снизился до 41,49 гривны за доллар.
Как прогнозирует Золотько, на следующей неделе валютный рынок будет стабильным, в частности из-за действия управляемой гибкости.