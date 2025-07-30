Официальное евро упало: какой курс установил НБУ для валюты
- Официальный курс доллара США снизился до 41,78 гривны, а евро – до 48,22 гривны, что на 47 копеек меньше чем в предыдущий день.
- Прогноз для евро на начало августа составляет от 48,50 до 49,70 гривны.
За последние сутки доллар и евро подешевели, однако существеннее всего потеряло именно евро, которое подешевело чуть ли не на 50 копеек. Завтра, 31 июля, цена валюты снова покажет спад.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,78 гривны. То есть цена американской валюты упала на 1 копейку против 29 июля. Официальный курс евро составляет 48,22 гривны, то есть цена упала на 47 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По состоянию на 31 июля курс валют будет такой:
- доллар – 41,76 гривны;
- евро – 48,14 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 30 июля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,47 гривны, продажа – по 41,97 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,80 гривны, продажа – по 41,77 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 41,20 гривны, продажа – по 41,78 гривны.
Какая будет цена евро?
По прогнозам банкира Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, на пересечении месяцев, июля и августа, основные курсовые колебания будут в пределах 48,50 – 49,70 гривны за евро. Зато сам курс евро будет зависеть от мирового курса пары доллар/евро.
Также, влияние на валюту будут иметь таможенные пути Трампа, отношения США и ЕС, противостояние США со странами БРИКС, беспокойство на Ближнем Востоке, цены на энергоносители и тому подобное.
Однако, как это наблюдалось в течение июня – июля, курс евро может быть достаточно изменчивым и отчасти непредсказуемым.
Обратите внимание! На наличном рынке ожидается, что валюта будет в пределах от 48 гривен до 49,50 гривны на этой неделе.