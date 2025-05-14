Официальные валюты сегодня упали: что будет в дальнейшем

Официальный доллар и евро потеряли по несколько копеек за последние сутки. В то же время завтра, 15 мая, евро рекордно вырастет в цене аж на почти 50 копеек.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,50 гривны. То есть цена валюты упала на 3 копейки против 13 мая. Официальный курс евро взамен составляет 46,09 гривны. То есть цена упала на 6 копеек.

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По состоянию на 15 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,53 гривны,

евро – 46,58 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 14 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,15 гривны , продажа – по 41,79 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 41,55 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,10 гривны, продажа – по 41,62 гривны.

Какой официальный курс прогнозируют

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что на этой неделе официальный курс доллара будет на уровне 41,25 – 41,65 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка На этой неделе текущие колебания будут минимальными, одновременно это будет как в сторону роста, так и в сторону уменьшения.

В то же время Лесовой добавил, что НБУ будет играть главную роль на рынке, а интервенции будут в пределах нормы.