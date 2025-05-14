Официальные валюты сегодня упали: что будет в дальнейшем
- Официальный курс доллара США снизился на 3 копейки до 41,50 гривны, а евро на 6 копеек до 46,09 гривны, но ожидается, что евро вырастет почти на 50 копеек 15 мая.
- Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что официальный курс доллара будет оставаться в диапазоне 41,25 – 41,65 гривны.
Официальный доллар и евро потеряли по несколько копеек за последние сутки. В то же время завтра, 15 мая, евро рекордно вырастет в цене аж на почти 50 копеек.
Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,50 гривны. То есть цена валюты упала на 3 копейки против 13 мая. Официальный курс евро взамен составляет 46,09 гривны. То есть цена упала на 6 копеек.
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По состоянию на 15 мая курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,53 гривны,
- евро – 46,58 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 14 мая курс доллара составляет на наличном рынке:
- в банках: покупка – 41,15 гривны, продажа – по 41,79 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,55 гривны, продажа – по 41,55 гривны,
- в обменниках: покупка – по 41,10 гривны, продажа – по 41,62 гривны.
Какой официальный курс прогнозируют
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что на этой неделе официальный курс доллара будет на уровне 41,25 – 41,65 гривны за доллар.
На этой неделе текущие колебания будут минимальными, одновременно это будет как в сторону роста, так и в сторону уменьшения.
В то же время Лесовой добавил, что НБУ будет играть главную роль на рынке, а интервенции будут в пределах нормы.