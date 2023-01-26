Евро резко подорожало в банках, а доллар все еще стабильный

26 января 2023, 10:18
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Евро за сутки резко подорожало в банках, а вот курс доллара там стабилен. В общем доллар на этой неделе держался в привычном коридоре.

Курс валют в банках

  • За данным "Минфина", 26 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40 гривен (без изменений против 25 января), а купить за 40,55 гривны (+3 копейки).

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  • Наличное евро банки покупают за 43 гривны (+30 копеек), а продают в среднем по 43,67 гривны (+17 копеек).

Курс в обменниках Украины

  • В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,35 гривны (без изменений), а продают – за 40,53 гривны (без изменений), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 43,45 гривны (-1 копейка), а продажа – 43,71 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны (без изменений), а продажа – 40,50 гривны (без изменений).
  • Евро покупают по 43,50 гривны (+5 копеек), а продают за 43,65 гривны (+4 копейки).

Курс доллара на этой неделе

По мнению банкирши Анны Золотько, которой она поделилась в комментарии 24 Каналу, ближе к концу недели, вполне вероятно небольшое повышение курса на фоне роста спроса из-за активизации выплат зарплат украинцам. Правда, учитывая сбалансированность рынка, она не ожидает существенного подорожания гривны.

 

Анна Золотько

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

На мой взгляд, на этой неделе курс на наличном рынке будет находиться в пределах коридора 40,2 – 40,9 гривны за доллар.

Автор: Дар'я Вереньова