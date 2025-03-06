НБУ продолжает повышать евро, а доллар опускать

Официальное евро пересекло границу в 44 гривны. Кроме того, НБУ в дальнейшем будет повышать валюту. В то же время курс доллара опустился на 21 копейку.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,36 гривны. То есть цена валюты упала на 21 копейку против 5 марта. Официальный курс евро взамен составляет 44,24 гривны. То есть цена выросла на 37 копеек.

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По состоянию на 7 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,27 гривны,

евро – 44,24 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 6 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,77 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 41,60 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,88 гривны, продажа – по 41,68 гривны.

Через сколько евро станет основной валютой в Украине

По словам главы НБУ Андрея Пышного во время брифинга, регулятор будет комплексно подходить к решению этого вопроса. Сейчас рассматриваются абсолютно разные варианты.

В то же время заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий сообщает, что доля расчетов в евро достигла в импорте – 50%, в экспорте – 30%, а на наличном рынке – 22 – 23%.

Дальнейшее расширение доли евро может эту дискуссию актуализировать. Она, безусловно, будет комплексной и довольно широкой,

– добавляет Гелетий.

Заметьте! По словам заместителя председателя НБУ, надо учесть, что вопрос об установлении евро как основной валюты вместо доллара может набирать актуальность в контексте европейской интеграции Украины.