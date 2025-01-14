НБУ опустил курс евро: какая стоимость валюты: какова стоимость валюты

Пока официальный доллар потерял лишь несколько копеек, европейская валюта подешевела за последние сутки на рекордные 45 копеек.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,26 гривны. То есть цена валюты упала на 2 копейки против 10 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,12 гривны. То есть цена упала на 45 копеек.

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По состоянию на 15 января курс НБУ будет такой:

доллар – 42,27 гривны,

евро – 43,32 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 14 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 42,20 гривны , продажа – по 43 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 43 гривны , продажа – по 43,05 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 42,51 гривны, продажа – 42,91 гривны.

Что будет с курсом доллара

Банкир Анна Золотько, в комментарии 24 Канала рассказала, что в конце прошлой недели наличные доллары предлагали по курсу 42,90 – 42,95 гривны за доллар.

В то же время на этой неделе стоит ожидать наличный курс доллара на уровне 42,60 – 43 гривен за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Прогнозируется постепенное успокоение валютного рынка из-за исчерпания календарного эффекта.

Золотько добавляет, что в безналичном сегменте существенного укрепления гривны не ожидается. Но в наличном секторе будет происходить небольшое снижение стоимости валюты.