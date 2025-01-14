Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,26 гривны. То есть цена валюты упала на 2 копейки против 10 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,12 гривны. То есть цена упала на 45 копеек.
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По состоянию на 15 января курс НБУ будет такой:
- доллар – 42,27 гривны,
- евро – 43,32 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 14 января курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 42,20 гривны, продажа – по 43 гривны,
- на черном рынке: покупка – 43 гривны, продажа – по 43,05 гривны,
- в обменниках: покупка – 42,51 гривны, продажа – 42,91 гривны.
Что будет с курсом доллара
Банкир Анна Золотько, в комментарии 24 Канала рассказала, что в конце прошлой недели наличные доллары предлагали по курсу 42,90 – 42,95 гривны за доллар.
В то же время на этой неделе стоит ожидать наличный курс доллара на уровне 42,60 – 43 гривен за доллар.
Прогнозируется постепенное успокоение валютного рынка из-за исчерпания календарного эффекта.
Золотько добавляет, что в безналичном сегменте существенного укрепления гривны не ожидается. Но в наличном секторе будет происходить небольшое снижение стоимости валюты.