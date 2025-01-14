Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,26 гривны. То есть цена валюты упала на 2 копейки против 10 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,12 гривны. То есть цена упала на 45 копеек.

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По состоянию на 15 января курс НБУ будет такой:

доллар – 42,27 гривны,

евро – 43,32 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 14 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 42,20 гривны , продажа – по 43 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 43 гривны , продажа – по 43,05 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 42,51 гривны, продажа – 42,91 гривны.

Что будет с курсом доллара

Банкир Анна Золотько, в комментарии 24 Канала рассказала, что в конце прошлой недели наличные доллары предлагали по курсу 42,90 – 42,95 гривны за доллар.

В то же время на этой неделе стоит ожидать наличный курс доллара на уровне 42,60 – 43 гривен за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Прогнозируется постепенное успокоение валютного рынка из-за исчерпания календарного эффекта.

Золотько добавляет, что в безналичном сегменте существенного укрепления гривны не ожидается. Но в наличном секторе будет происходить небольшое снижение стоимости валюты.