Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,26 гривні. Тобто ціна валюти впала на 2 копійки проти 10 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,12 гривні. Тобто ціна впала на 45 копійок.
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Станом на 15 січня курс НБУ буде такий:
- долар – 42,27 гривні,
- євро – 43,32 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 14 січня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 42,20 гривні, продаж – по 43 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 43 гривні, продаж – по 43,05 гривні,
- в обмінниках: купівля – 42,51 гривні, продаж – 42,91 гривні.
Що буде з курсом долара
Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу розповіла, що наприкінці минулого тижня готівкові долари пропонували за курсом 42,90 – 42,95 гривні за долар.
Водночас цього тижня варто очікувати готівковий курс долара на рівні 42,60 – 43 гривень за долар.
Прогнозується поступове заспокоєння валютного ринку через вичерпання календарного ефекту.
Золотько додає, що у безготівковому сегменті суттєвого зміцнення гривні не очікується. Але у готівковому секторі відбуватиметься невеличке зниження вартості валюти.