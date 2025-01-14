Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,26 гривні. Тобто ціна валюти впала на 2 копійки проти 10 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,12 гривні. Тобто ціна впала на 45 копійок.

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Станом на 15 січня курс НБУ буде такий:

долар – 42,27 гривні,

євро – 43,32 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 14 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 42,20 гривні , продаж – по 43 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 43 гривні , продаж – по 43,05 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 42,51 гривні, продаж – 42,91 гривні.

Що буде з курсом долара

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу розповіла, що наприкінці минулого тижня готівкові долари пропонували за курсом 42,90 – 42,95 гривні за долар.

Водночас цього тижня варто очікувати готівковий курс долара на рівні 42,60 – 43 гривень за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Прогнозується поступове заспокоєння валютного ринку через вичерпання календарного ефекту.

Золотько додає, що у безготівковому сегменті суттєвого зміцнення гривні не очікується. Але у готівковому секторі відбуватиметься невеличке зниження вартості валюти.