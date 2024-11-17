Сколько будет стоить европейская валюта

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой отметил, что на следующей неделе на рынке в дальнейшем будет продолжаться режим управляемой гибкости, который будет сдерживать непредсказуемые курсовые изменения. Поэтому возможны частые, но несущественные валютные колебания, но они будут слишком мелкими в отдельные дни.

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В то же время стартует скидочно-праздничный период, который может уравновесить покупателей и продавцов на наличном рынке. Речь идет о том, что часть граждан будет покупать валюту, а другая часть будет тратить ее.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Вполне возможно, что курсовые показатели "подстроятся" под активность граждан, а когда спрос и предложение достаточно уравновешены, то курсовые показатели могут меняться лишь несущественно.

По словам банкира, курс евро будет с 18 по 24 ноября на таком уровне: