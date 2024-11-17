Скільки коштуватиме європейська валюта

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зауважив, що наступного тижня на ринку надалі триватиме режим керованої гнучкості, який стримуватиме непередбачувані курсові зміни. Відтак можливі часті, але несуттєві валютні коливання, але вони будуть надто дрібними в окремі дні.

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Водночас стартує знижково-святковий період, який може врівноважити покупців та продавців на готівковому ринку. Йдеться про те, що частина громадян купуватиме валюту, а інша частина витрачатиме її.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Цілком можливо, що курсові показники "підлаштуються" під активність громадян, а коли попит і пропозиція досить врівноважені, то курсові показники можуть змінюватися лише несуттєво.

За словами банкіра, курс євро буде з 18 по 24 листопада на такому рівні: