После спада снова выросло: на сколько подорожало евро
- Официальный курс евро вырос до 47,07 гривны, увеличившись на 11 копеек, тогда как курс доллара упал на 2 копейки до 41,43 гривны.
- Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что с 12 мая будут минимальные колебания курса доллара, а курс евро будет зависеть от мировых котировок пары доллар/евро.
За последние сутки американская валюта немного потеряла цены. В то же время евро после того, как опустилось ниже 47 гривен, выросло снова до более 47 гривен.
Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,43 гривны. То есть цена валюты упала на 2 копейки против 7 мая. Официальный курс евро взамен составляет 47,07 гривны. То есть цена выросла на 11 копеек.
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По состоянию на 9 мая курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,51 гривны,
- евро – 46,88 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 8 мая курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,80 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,46 гривны,
- в обменниках: покупка – по 40,62 гривны, продажа – по 41,55 гривны.
По сколько будет доллар
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что с 12 мая минимальные текущие колебания будут, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов.
В целом вполне возможно, что официальный курс будет находиться в коридоре 41,25 – 41,65 гривны за доллар.
В то же время курс евро будет зависеть от "мировых котировок" пары доллар/евро, которые прогнозировать крайне трудно. Ожидается, что курс 1 евро составит 1,13 – 1,15 доллара.