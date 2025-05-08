После спада снова выросло: на сколько подорожало евро

За последние сутки американская валюта немного потеряла цены. В то же время евро после того, как опустилось ниже 47 гривен, выросло снова до более 47 гривен.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,43 гривны. То есть цена валюты упала на 2 копейки против 7 мая. Официальный курс евро взамен составляет 47,07 гривны. То есть цена выросла на 11 копеек.

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По состоянию на 9 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,51 гривны,

евро – 46,88 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 8 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 41,46 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,62 гривны, продажа – по 41,55 гривны.

По сколько будет доллар

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что с 12 мая минимальные текущие колебания будут, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В целом вполне возможно, что официальный курс будет находиться в коридоре 41,25 – 41,65 гривны за доллар.

В то же время курс евро будет зависеть от "мировых котировок" пары доллар/евро, которые прогнозировать крайне трудно. Ожидается, что курс 1 евро составит 1,13 – 1,15 доллара.